Qualquer pagamento dentro do seu espaço pessoal na seção "Meu Navego" é protegido por um certificado SSL, que garante navegação segura.

As informações bancárias inseridas são criptografadas no seu computador e nunca circularão sem criptografia na Internet.

Seu número de cartão de crédito nunca será conhecido ou armazenado no site iledefrance-mobilites.fr.

Os pagamentos com cartão de crédito são gerenciados pela interface Payline, que garante uma segurança única nas páginas de pagamento. Todos os pagamentos são certificados PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), que é um padrão internacional para a segurança dos pagamentos com cartão de crédito.

Por favor, note que, se seu banco fornecer 3DS (3D seguro) para seus pagamentos, ele será ativado automaticamente quando você fizer sua compra.