Casos de pacotes

Se você tiver um passe válido do Navego Month, Navigo Week ou Navigo Day no seu celular, sua assinatura do Navigo Liberté + começará no dia seguinte ao término da validade do seu passe mês, semana ou dia do Navigo.

Com seu contrato ativo Navigo Liberté +, é possível comprar um passe all-zone do Navigo Month, Navigo Week ou Navigo Day no mesmo celular , caso você planeje viajar diariamente.

Prioridades de validação

Os ingressos para a Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine e Navigo Jour têm prioridade para validação no Navigo Liberté + e podem coexistir no mesmo telefone.

Por outro lado, o serviço Navigo Liberté + tem prioridade para validação em bilhetes Metro-Train-RER (TREN-RE), ônibus-bonde e bilhetes da Região Paris<>Aéroports, que, portanto, não poderão mais ser utilizados até a rescisão do contrato Navigo Liberté +.