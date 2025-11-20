Com meu contrato Navigo Liberté +, posso adicionar outros pacotes ou ingressos ao meu celular?
Casos de pacotes
Se você tiver um passe válido do Navego Month, Navigo Week ou Navigo Day no seu celular, sua assinatura do Navigo Liberté + começará no dia seguinte ao término da validade do seu passe mês, semana ou dia do Navigo.
Com seu contrato ativo Navigo Liberté +, é possível comprar um passe all-zone do Navigo Month, Navigo Week ou Navigo Day no mesmo celular , caso você planeje viajar diariamente.
Prioridades de validação
Os ingressos para a Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine e Navigo Jour têm prioridade para validação no Navigo Liberté + e podem coexistir no mesmo telefone.
Por outro lado, o serviço Navigo Liberté + tem prioridade para validação em bilhetes Metro-Train-RER (TREN-RE), ônibus-bonde e bilhetes da Região Paris<>Aéroports, que, portanto, não poderão mais ser utilizados até a rescisão do contrato Navigo Liberté +.