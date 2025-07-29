Como faço para trocar meu celular e continuar viajando com meu Navigo Liberté + contrato?
Eu salvo meus ingressos no celular
Acesse o aplicativo da Île-de-France Mobilités, no menu "Comprar", clique em "Contato", selecione a categoria "Meu telefone" e depois "Quero salvar meus ingressos". Seguindo os passos, os tickets no telefone serão salvos e poderão ser usados em outro aparelho compatível.
Recupero meus tickets salvos anteriormente
No seu novo telefone, acesse o aplicativo Mobilités da Île-de-France, no menu "Comprar", clique em "Contato", selecione a categoria "Meu telefone" e depois "Quero recuperar o conteúdo de um dispositivo antigo". E siga os passos.
Eu recupero meus ingressos não salvos (após uma perda/roubo, por exemplo)
No seu novo celular, acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités, no menu "Comprar", clique em "Contato", selecione a categoria "Meu telefone" e depois "Quero recuperar o conteúdo de um meio antigo". E siga os passos.