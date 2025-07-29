Eu salvo meus ingressos no celular

Acesse o aplicativo da Île-de-France Mobilités, no menu "Comprar", clique em "Contato", selecione a categoria "Meu telefone" e depois "Quero salvar meus ingressos". Seguindo os passos, os tickets no telefone serão salvos e poderão ser usados em outro aparelho compatível.