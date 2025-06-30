Eu acesso minhas faturas

A fatura mensal Navigo Liberté + está disponível para você todo mês (no máximo até o dia 11 do mês seguinte às viagens) no seuespaço pessoal, no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, na seção "Minhas faturas", na aba "Fatura".

A cada nova fatura, você receberá um e-mail informativo.

Você pode baixar e visualizar suas últimas 24 faturas a qualquer momento em formato PDF.