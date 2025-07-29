Como funciona?

Assine o serviço Navigo Liberté + no seu telefone exclusivamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités disponibilizado na Play Store ou na App Store, com os dados bancários.

Viaje pela região da Île-de-France validando com seu celular toda vez que viajar.

A cada mês, suas viagens são contabilizadas e você é cobrado no mês seguinte (por volta do dia 11 do mês).

Quais são as taxas?

Para mais detalhes sobre tarifas, você pode consultar a página Navigo Liberté + tarifa: pague suas viagens individualmente. Os preços são idênticos aos do passe, exceto pelas tarifas reduzidas, que ainda não estão disponíveis no Navigo Liberté + no telefone.