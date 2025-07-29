Como faço para reportar a perda ou roubo do meu celular, permitindo que eu valide o Navigo Liberté +?
Você pode denunciar a perda ou roubo do seu telefone:
- Conectando suas credenciais ao aplicativo Île-de-France Mobilités, no telefone de outra pessoa. Vá ao menu "Comprar", clique em "Contato", selecione a categoria "Meu telefone" e depois "Perdi / meu suporte foi roubado".
- No site da Île-de-France Mobilités, faça login na sua conta IDFM Connect e envie sua inscrição.
Para continuar viajando, é necessário comprar bilhetes de transporte, que não serão reembolsados.
Após a declaração de perda ou roubo do seu celular, ele é bloqueado e será recusado no equipamento de validação. No entanto, você não será cobrado por viagens feitas após o momento da declaração de perda/roubo, e com o telefone declarado perdido.
IMPORTANTE
Todas as viagens feitas no seu contrato Navigo Liberté + até o registro da declaração de perda do seu telefone serão faturadas a você e devem ser pagas. O horário e a data da declaração são considerados para bloquear a faturação das viagens que seriam feitas após a declaração