No site da Île-de-France Mobilités, faça login na sua conta IDFM Connect e envie sua inscrição.

Para continuar viajando, é necessário comprar bilhetes de transporte, que não serão reembolsados.

Após a declaração de perda ou roubo do seu celular, ele é bloqueado e será recusado no equipamento de validação. No entanto, você não será cobrado por viagens feitas após o momento da declaração de perda/roubo, e com o telefone declarado perdido.

IMPORTANTE

Todas as viagens feitas no seu contrato Navigo Liberté + até o registro da declaração de perda do seu telefone serão faturadas a você e devem ser pagas. O horário e a data da declaração são considerados para bloquear a faturação das viagens que seriam feitas após a declaração