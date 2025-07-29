Se você tiver alguma dúvida ou algum problema com seu contrato Navigo Liberté +, acesse sua aplicação Île-de-France Mobilités. No seu espaço Navigo Liberté +, na seção "Gerenciar meu contrato", clique em "Contato".

IMPORTANTE

O monitoramento do consumo é feito apenas para ingressos informativos, com base nos dados disponíveis na data da consulta. As viagens finais são aquelas incluídas na comprovação de mobilidade no final do mês, que são então usadas para compilar a fatura.

Consequentemente, reclamações, relacionadas a viagens ou faturamento, devem ser emitidas somente após o recebimento da fatura contestada na seção "Desejo contestar uma fatura".