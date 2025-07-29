Já tenho um Navigo Liberté + contrato no passe, posso desmaterializá-lo no meu celular?

Atualizado em 29 julho 2025

Atualmente , não é possível desmaterializar seu contrato Navigo Liberté + do passe para o seu celular.

Para aproveitar o serviço Navigo Liberté + no seu celular, você deve contratar um novo contrato pelo aplicativo Ile de France Mobilités.

Se você usar tanto seu passe quanto seu celular para viajar, terá o seguinte:

  • Dois contratos Navigo Liberté + distinto,
  • Duas faturas separadas que serão enviadas para você,
  • Com duas taxas separadas.

IMPORTANTE:

Lembramos que é essencial usar apenas um dispositivo ao viajar, seja seu passe ou seu telefone, para aproveitar ao máximo as vantagens do serviço Navigo Liberté +.

BOM SABER:

Não é necessário cancelar seu Navigo Liberté + contrato de passe para contratar um Navigo Liberté + contrato em um telefone.