Já tenho um Navigo Liberté + contrato no passe, posso desmaterializá-lo no meu celular?
Atualmente , não é possível desmaterializar seu contrato Navigo Liberté + do passe para o seu celular.
Para aproveitar o serviço Navigo Liberté + no seu celular, você deve contratar um novo contrato pelo aplicativo Ile de France Mobilités.
Se você usar tanto seu passe quanto seu celular para viajar, terá o seguinte:
- Dois contratos Navigo Liberté + distinto,
- Duas faturas separadas que serão enviadas para você,
- Com duas taxas separadas.
IMPORTANTE:
Lembramos que é essencial usar apenas um dispositivo ao viajar, seja seu passe ou seu telefone, para aproveitar ao máximo as vantagens do serviço Navigo Liberté +.
BOM SABER:
Não é necessário cancelar seu Navigo Liberté + contrato de passe para contratar um Navigo Liberté + contrato em um telefone.