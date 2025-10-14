Quais são as diferenças entre o Navigo Liberté + contrato no passe e o Navigo Liberté + contrato no telefone?

Atualizado em 14 outubro 2025

Aqui estão as diferenças entre os dois meios de validação:

Navigo Liberté + on passNavigo Liberté + no celular
Quem pode se beneficiar disso?Todos (adultos, menores, preço integral ou reduzido)Preço cheio apenas para adultos
Onde assinar?Online, pelo site da Île-de-France Mobilités ou por uma agência.Do aplicativo Île-de-France Mobilités com seu celular Android, iPhone ou Apple Watch.
Como validar?Com seu passe na entrada do metrô, RER, ônibus, bonde da Île-de-FranceCom seu celular Android, seu iPhone ou Apple Watch na entrada do metrô, RER, ônibus, bonde da Île-de-France
Transporte incluídoMetrô, RER, trem, ônibus, bonde na Île-de-FranceMesma coisa
PagamentoDébito direto mensal via dados bancáriosMesma coisa
TaxasVeja preçosVeja preços