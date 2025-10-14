Quais são as diferenças entre o Navigo Liberté + contrato no passe e o Navigo Liberté + contrato no telefone?
Aqui estão as diferenças entre os dois meios de validação:
|Navigo Liberté + on pass
|Navigo Liberté + no celular
|Quem pode se beneficiar disso?
|Todos (adultos, menores, preço integral ou reduzido)
|Preço cheio apenas para adultos
|Onde assinar?
|Online, pelo site da Île-de-France Mobilités ou por uma agência.
|Do aplicativo Île-de-France Mobilités com seu celular Android, iPhone ou Apple Watch.
|Como validar?
|Com seu passe na entrada do metrô, RER, ônibus, bonde da Île-de-France
|Com seu celular Android, seu iPhone ou Apple Watch na entrada do metrô, RER, ônibus, bonde da Île-de-France
|Transporte incluído
|Metrô, RER, trem, ônibus, bonde na Île-de-France
|Mesma coisa
|Pagamento
|Débito direto mensal via dados bancários
|Mesma coisa
|Taxas
|Veja preços
|Veja preços