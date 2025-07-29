Como posso obter e entender minha prova de mobilidade?
Acesso à minha comprovação de mobilidade
Um Navigo Liberté + comprovante de mobilidade está disponível para você todo mês (no máximo até o dia 11 do mês seguinte às viagens realizadas) no seu espaço pessoal, no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, na seção "Minhas faturas", na aba "Comprovação".
Para cada novo comprovante de mobilidade, você receberá um e-mail informativo.
Você pode baixar e visualizar seus documentos de apoio em formato PDF. Eles estão disponíveis pelo máximo dos últimos 3 meses , dependendo do consentimento que você escolheu.
Eu entendo minha prova de mobilidade
A comprovação de mobilidade inclui todas as viagens feitas durante o mês anterior. Diferente da fatura, você pode encontrar os detalhes de cada viagem (data e horário da viagem, método tarifário, data e horário de cada viagem, tipo de viagem, viagem reconstruída, preço total sem imposto, preço incluindo IVA e IVA aplicável).
Se você não fez nenhuma viagem com seu celular, seu comprovante de mobilidade não aparece na lista de documentos de apoio.