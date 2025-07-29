Acesso à minha comprovação de mobilidade

Um Navigo Liberté + comprovante de mobilidade está disponível para você todo mês (no máximo até o dia 11 do mês seguinte às viagens realizadas) no seu espaço pessoal, no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, na seção "Minhas faturas", na aba "Comprovação".

Para cada novo comprovante de mobilidade, você receberá um e-mail informativo.

Você pode baixar e visualizar seus documentos de apoio em formato PDF. Eles estão disponíveis pelo máximo dos últimos 3 meses , dependendo do consentimento que você escolheu.