Como parte do seu contrato Navigo Liberté +, nenhum certificado é emitido porque esse contrato não é elegível para reembolso pelo empregador.

De fato, apenas assinaturas anuais, mensais ou semanais são cobertas pelo empregador como parte do reembolso de 50% dos custos de transporte.

Por outro lado, você pode baixar do seu espaço pessoal, no aplicativo Île-de-France Mobilités: