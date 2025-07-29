Como faço para pagar minha fatura enquanto espero o pagamento?

Em caso de fatura não paga, você receberá alertas por e-mail e pelo seu aplicativo móvel Île-de-France Mobilités:

  • Falha no débito direto : uma rejeição do débito foi registrada no seu contrato.
  • Primeiro lembrete : seu contrato será suspenso.
  • Segundo lembrete: seu contrato será encerrado. Você não poderá mais dirigir.

Uma mensagem convidando você a regularizar sua dívida não paga também estará presente na sua solicitação.

Você pode pagar suas faturas pendentes de pagamento por cartão de crédito a partir do seu espaço pessoal no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, sob o título " Minhas Contas " e depois " Regularizar a fatura não paga ".