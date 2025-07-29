Você pode cancelar seu contrato Navigo Liberté + a qualquer momento, sem justificativa e gratuitamente.

No seu aplicativo Île-de-France Mobilités, vá para seu espaço Navigo Liberté +. Clique em "Meu contrato", depois, na seção "Gerenciar meu contrato", clique em "Cancelar meu contrato".

IMPORTANTE

A rescisão resultará na rescisão definitiva do seu contrato imediatamente após o pedido.

As viagens feitas até a data efetiva de término são contabilizadas na faturação e debitadas.

Em caso de não pagamento, associado ao seu contrato Navigo Liberté +, é impossível rescindir seu contrato sem a regularização total da dívida. Você está convidado a regularizar sua dívida não paga.