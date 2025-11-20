Como posso rastrear e entender meu consumo com o Navigo Liberté+ no meu celular?
Meu acompanhamento de consumo
Do seu espaço pessoal Navigo Liberté + no aplicativo Île-de-France Mobilités, você pode acessar todas as suas jornadas atuais.
Na página inicial do seu espaço pessoal, clique em "Rastrear meu consumo" e você poderá ver todas as suas jornadas:
- A data e hora da viagem,
- As estações utilizadas,
- O meio de transporte da viagem: metrô, trem, RER, ônibus/bonde, RoissyBus, funicular Montmartre, cabo
- O preço unitário da viageme o total de viagens levando em conta quaisquer tetos diários,
- O status da viagem: reconstituído se a viagem foi automaticamente concluída pelo sistema após uma validação ausente.
IMPORTANTE
Por favor, note que o monitoramento do consumo é fornecido apenas para fins informativos de bilhetes, com base nos dados disponíveis na data da consulta. As viagens finais são aquelas incluídas na comprovação de mobilidade no final do mês, que são então usadas para compilar a fatura.
Portanto, reclamações relacionadas a viagens ou faturamento devem ser emitidas somente após o recebimento da fatura contestada.
Pode haver um atraso entre a mudança feita e a exibição na aplicação. Em alguns casos excepcionais, as viagens só serão visíveis a partir do dia 4 do mês seguinte.
Meus consentimentos
Você pode escolher que seus dados de viagem (comprovação de mobilidade, controle de consumo) fiquem visíveis na sua solicitação por um período de 30 ou 90 dias.
Você pode alterar seu consentimento para o período de retenção das suas viagens acessando sua aplicação Île-de-France Mobilités :
- No seu espaço Navigo Liberté +,
- Clique em "Meu contrato",
- Depois, em "Dados e consentimento" no final da página.
Esse novo valor só se aplicará a viagens futuras.
Meus alertas de overrun
No seu aplicativo Île-de-France Mobilités, vá ao seu espaço Navigo Liberté + e clique em "Meu alerta de consumidor". Depois, escolha a quantidade do limite a não ser ultrapassada.
Você pode optar por receber uma notificação de alerta. Isso será enviado quando você atingir o limite selecionado em breve.
Você pode desativar esse recurso quando quiser.