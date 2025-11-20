IMPORTANTE

Por favor, note que o monitoramento do consumo é fornecido apenas para fins informativos de bilhetes, com base nos dados disponíveis na data da consulta. As viagens finais são aquelas incluídas na comprovação de mobilidade no final do mês, que são então usadas para compilar a fatura.

Portanto, reclamações relacionadas a viagens ou faturamento devem ser emitidas somente após o recebimento da fatura contestada.

Pode haver um atraso entre a mudança feita e a exibição na aplicação. Em alguns casos excepcionais, as viagens só serão visíveis a partir do dia 4 do mês seguinte.

Meus consentimentos

Você pode escolher que seus dados de viagem (comprovação de mobilidade, controle de consumo) fiquem visíveis na sua solicitação por um período de 30 ou 90 dias.

Você pode alterar seu consentimento para o período de retenção das suas viagens acessando sua aplicação Île-de-France Mobilités :

No seu espaço Navigo Liberté + ,

, Clique em "Meu contrato",

Depois, em "Dados e consentimento" no final da página.

Esse novo valor só se aplicará a viagens futuras.