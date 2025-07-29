Nenhuma das tarifas reduzidas é aplicável ao Navigo Liberté + no telefone.

O nome "Taxa Reduzida" refere-se às taxas aplicáveis para portadores de cartão correspondentes aos critérios dos seguintes perfis:

Criança com menos de 10 anos,

Cartão de Famílias Grandes,

Cartão de Deficiência ou cartão de Inclusão de Mobilidade com as palavras "Cegueira" ou "Necessidade de apoio / Cegueira",

Cartão de deficiência ONACVG, barra azul simples,

Desconto de 50% e desconto de solidariedade de 75%).

Se você quiser aproveitar tarifas reduzidas, pode contratar um Navigo Liberté + contrato com passe.