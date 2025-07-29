Posso me beneficiar de tarifas reduzidas com meu contrato Navigo Liberté no meu celular?
Nenhuma das tarifas reduzidas é aplicável ao Navigo Liberté + no telefone.
O nome "Taxa Reduzida" refere-se às taxas aplicáveis para portadores de cartão correspondentes aos critérios dos seguintes perfis:
- Criança com menos de 10 anos,
- Cartão de Famílias Grandes,
- Cartão de Deficiência ou cartão de Inclusão de Mobilidade com as palavras "Cegueira" ou "Necessidade de apoio / Cegueira",
- Cartão de deficiência ONACVG, barra azul simples,
- Desconto de 50% e desconto de solidariedade de 75%).
Se você quiser aproveitar tarifas reduzidas, pode contratar um Navigo Liberté + contrato com passe.