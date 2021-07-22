O passe Navigo dos Meses 2-3, 3-4 e 4-5 se beneficia do "deszoneamento", ou seja, a possibilidade de viajar por toda a região, independentemente das zonas inscritas:

Sábado, das 00:00 ao domingo até 23:59,

feriados públicos das 0:00 às 23:59

de 15 de julho às 00:00 a 15 de agosto às 23:59

e durante as curtas férias escolares na zona C (Dia de Todos os Santos, Natal, inverno e primavera) a partir do dia seguinte ao término das aulas, das 0:00 às 23:59 do dia anterior à retomada das aulas, conforme definido pelo Ministério da Educação Nacional.

Os passes da Semana Navigo não são deszonados, as zonas assinadas devem ser respeitadas.