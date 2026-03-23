Escolas públicas ou particulares francesas sob contrato podem encomendar passes Navigo Easy pré-carregados e ingressos com desconto no site de Contas Chave da Île-de-France Mobilités.

Tudo o que você precisa fazer é criar uma conta, apresentar comprovantes e então fazer um pedido online. A entrega leva em média 6 dias na França metropolitana.

A prova a ser anexada à sua solicitação para criar uma conta depende da natureza da sua entidade.

Por favor, note: Durante excursões escolares, alunos que já possuem um passe Imagine R Junior podem usar seu próprio passe para viajar.