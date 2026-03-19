Como fazer um pedido no site de Contas Chave Navigo
Para fazer um pedido no site de Contas Chave Navigo:
- Faça login na sua área de atendimento
- Selecione os produtos de sua escolha no catálogo clicando em "Preços"
- Adicione pelo menos 10 itens ao seu carrinho e clique em "escolher minha entrega"
- Configure seu endereço de envio e faturamento e clique em "Validar"
- Selecione seu método de pagamento, aceite os Termos e Condições e então, dependendo do método de pagamento selecionado:
Por mandato administrativo, clique em "Validar meu pedido"
Sim
Por transferência bancária, clique em "Pagar meu pedido"
- Se você pagar por transferência bancária, faça seu pagamento em até 72 horas para validar o tratamento do pedido