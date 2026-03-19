Como fazer um pedido no site de Contas Chave Navigo

Atualizado em 19 março 2026

Para fazer um pedido no site de Contas Chave Navigo:

  1. Faça login na sua área de atendimento
  2. Selecione os produtos de sua escolha no catálogo clicando em "Preços"
  3. Adicione pelo menos 10 itens ao seu carrinho e clique em "escolher minha entrega"
  4. Configure seu endereço de envio e faturamento e clique em "Validar"
  5. Selecione seu método de pagamento, aceite os Termos e Condições e então, dependendo do método de pagamento selecionado:
    Por mandato administrativo, clique em "Validar meu pedido"
    Sim
    Por transferência bancária, clique em "Pagar meu pedido"
  6. Se você pagar por transferência bancária, faça seu pagamento em até 72 horas para validar o tratamento do pedido