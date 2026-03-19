A criação de uma conta de cliente é necessária para realizar um grande número de compras de bilhetes de transporte na região da Île-de-France no site Navigo Grands Comptes.

Você precisará preencher um formulário de indicação de cliente que contém campos relacionados a:

A pessoa de contato que deseja criar a conta do cliente (nome, e-mail, telefone)

A organização em nome da qual os pedidos serão feitos (país, setor de atividade, tipo de empresa, nome da organização, endereço postal completo, SIRET/DUNS ou outro número, número de IVA intracomunitário, número da escola, código NAF ou APE,...).

Para finalizar a criação da sua conta de cliente, você precisará anexar uma prova oficial da existência do seu estabelecimento, por exemplo, um Kbis.

Uma vez que essas informações sejam verificadas pela Navigo Key Accounts Agency, o eSpace do seu negócio será validado.

Você então poderá fazer login, fazer seu pedido, prosseguir com o pagamento e acompanhar o andamento online até que seja entregue.