Quais são os custos e prazos de entrega para fazer um pedido no site da Navigo Key Accounts?
Os custos de envio são calculados com base no peso e embalagem de cada pedido. Eles podem ser encontrados no resumo do seu pedido.
De acordo com os Termos e Condiciones, uma taxa administrativa fixa de gestão também é aplicada a cada pedido.
Os prazos de entrega variam dependendo da embalagem do pedido e do destino.
O prazo contratual é de 30 dias úteis a partir da data de envio do pedido.
No entanto, como bilhete, o tempo médio observado é:
- 6 dias úteis a partir da data de entrega do pedido para entrega na França metropolitana e em Mônaco
- 10 dias úteis a partir da data de entrega do pedido para países da Europa
Se parecer que houve algum problema na entrega do seu pacote 30 dias úteis após a data do pedido, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Navigo Key Accounts.