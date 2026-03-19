Os custos de envio são calculados com base no peso e embalagem de cada pedido. Eles podem ser encontrados no resumo do seu pedido.

De acordo com os Termos e Condiciones, uma taxa administrativa fixa de gestão também é aplicada a cada pedido.

Os prazos de entrega variam dependendo da embalagem do pedido e do destino.

O prazo contratual é de 30 dias úteis a partir da data de envio do pedido.

No entanto, como bilhete, o tempo médio observado é:

- 6 dias úteis a partir da data de entrega do pedido para entrega na França metropolitana e em Mônaco

- 10 dias úteis a partir da data de entrega do pedido para países da Europa

Se parecer que houve algum problema na entrega do seu pacote 30 dias úteis após a data do pedido, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Navigo Key Accounts.