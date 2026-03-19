Quais métodos de pagamento posso usar para pagar um pedido no site da Navigo Grands Comptes?

Atualizado em 19 março 2026

Diferentes métodos de pagamento são aceitos, mas podem variar dependendo do seu perfil:

  • Transferência bancária (possível para todos os estabelecimentos). A produção do seu pedido depende do recebimento do pagamento. Você tem 10 dias corridos para fazer seu pagamento. Após esse período, o pedido é cancelado.
  • Mandato administrativo (somente se você tiver um número de Coro e um número de compromisso). O pagamento deve ser feito dentro de trinta (30) dias no final do mês. O pedido é enviado para produção assim que é validado no caminho de vendas.

 

Para qualquer informação adicional, convidamos você a consultar os Termos e Condições.