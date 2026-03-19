Diferentes métodos de pagamento são aceitos, mas podem variar dependendo do seu perfil:

Transferência bancária (possível para todos os estabelecimentos). A produção do seu pedido depende do recebimento do pagamento. Você tem 10 dias corridos para fazer seu pagamento. Após esse período, o pedido é cancelado.

(possível para todos os estabelecimentos). A produção do seu pedido depende do recebimento do pagamento. Você tem 10 dias corridos para fazer seu pagamento. Após esse período, o pedido é cancelado. Mandato administrativo (somente se você tiver um número de Coro e um número de compromisso). O pagamento deve ser feito dentro de trinta (30) dias no final do mês. O pedido é enviado para produção assim que é validado no caminho de vendas.

Para qualquer informação adicional, convidamos você a consultar os Termos e Condições.