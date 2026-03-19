O site Navigo Key Accounts é dedicado a profissionais e instituições (administrações, escolas, associações) que desejam adquirir, em grande quantidade, passes Navigo Easy carregados com bilhetes de transporte para viajar na rede de transportadoras da Île de France.

O acesso a este site é reservado apenas para pessoas jurídicas que desejam comprar passes Navigo Easy carregados com bilhetes de transporte em grandes quantidades, independentemente de pretenderem revendê-los ou não.

Os seguintes pontos são assim abordados: