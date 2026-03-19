O que é o site Navigo Key Accounts? Para quem é o site de Contas Chave Navigo?
O site Navigo Key Accounts é dedicado a profissionais e instituições (administrações, escolas, associações) que desejam adquirir, em grande quantidade, passes Navigo Easy carregados com bilhetes de transporte para viajar na rede de transportadoras da Île de France.
O acesso a este site é reservado apenas para pessoas jurídicas que desejam comprar passes Navigo Easy carregados com bilhetes de transporte em grandes quantidades, independentemente de pretenderem revendê-los ou não.
Os seguintes pontos são assim abordados:
- Empresas privadas, entidades legais que compram em seu próprio nome
- Revendedores autorizados: Qualquer entidade legal que atenda aos critérios de elegibilidade mencionados nos Termos e Condições do site de Contas Chave pode ser aprovada como revendedora, sujeita a fornecer à Agência Navigo Grands Comptes as informações necessárias para sua avaliação.
- Instituições públicas (administrações, prefeituras, ministérios)
- Instituições educacionais
- Associações