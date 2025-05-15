O serviço Park & Ride opera por assinatura. Você pode colocar seu ingresso de temporada no passe Navigo, que então permitirá acessar seu Park and Ride. O assinante se beneficia de um espaço garantido para seu carro em um espaço limpo e seguro (com vigilância e videovigilância).

Para assinar um Park and Ride, você deve acessar o site do gerente do Park and Ride em questão. Você pode encontrar aqui o mapa e a lista de instalações Park & Ride em Île-de-France.

Mais informações sobre as instalações Park & Ride em Île-de-France.