As instalações de estacionamento são estacionamentos localizados próximos às estações de trem para facilitar a chegada dos viajantes às estações próximas a suas casas e, assim, usar o transporte público pelo restante da viagem.

Instalações Park & Ride rotuladas garantem vários serviços aos viajantes, incluindo:

Um lugar garantido;

Um requisito de segurança (dispositivos anti-intrusões e anti-estacionamento ilegal, proteção por vídeo, etc.);

Vagas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, motocicletas, carsharing e caronas;

Pontos de recarga para veículos elétricos.

Mais informações sobre as instalações Park & Ride em Île-de-France.