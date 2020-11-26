O que é um Park & Ride?
As instalações de estacionamento são estacionamentos localizados próximos às estações de trem para facilitar a chegada dos viajantes às estações próximas a suas casas e, assim, usar o transporte público pelo restante da viagem.
Instalações Park & Ride rotuladas garantem vários serviços aos viajantes, incluindo:
- Um lugar garantido;
- Um requisito de segurança (dispositivos anti-intrusões e anti-estacionamento ilegal, proteção por vídeo, etc.);
- Vagas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, motocicletas, carsharing e caronas;
- Pontos de recarga para veículos elétricos.
