Como regra geral, é necessário um Navigo Pass para assinar e acessar o estacionamento de bicicletas. No entanto, algumas Instalações de Estacionamento para Bicicletas oferecem acesso via digicodo para assinaturas diurnas, permitindo assim que usuários ocasionais acessem os Estacionamentos para Bicicletas, mesmo sem um passe Navigo.

Você também pode comprar um Navigo Easy ou passe de descoberta em uma casa de bilhetes Navigo (veja o mapa).