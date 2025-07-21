Quais tipos de assinaturas de estacionamento para bicicletas são oferecidas?
As assinaturas oferecidas variam dependendo do estacionamento, mas, no mínimo, as seguintes fórmulas estão disponíveis:
- Anual : Grátis* ou 30 euros
- Mensal : grátis* ou 10 euros
- Semanal : grátis* ou 4 euros (apenas para estacionamento de bicicletas parisienses por enquanto)
- Diário**: Grátis* ou 2 euros
(*) Somente para portadores de um ingresso anual da Navigo
(**) Alguns estacionamentos também podem oferecer passe diário, dependendo de sua disponibilidade e configuração.