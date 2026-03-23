Primeiro, por favor, verifique isso

Seu passe anual de transporte público (Navigo Annual, Imagine R para estudante, Imagine R escola, tarifa para o último ano) ainda é válido e não foi cancelado nem suspenso.

Seu ingresso de temporada Navigo está associado à sua região Île-de-France Mobilités. Se não, sou parceiro aqui

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