Não consigo me beneficiar da assinatura gratuita do Parking Vélo Île-de-France Mobilités, mesmo tendo um passe anual Navigo
Primeiro, por favor, verifique isso
- Seu passe anual de transporte público (Navigo Annual, Imagine R para estudante, Imagine R escola, tarifa para o último ano) ainda é válido e não foi cancelado nem suspenso.
- Seu ingresso de temporada Navigo está associado à sua região Île-de-France Mobilités. Se não, sou parceiro aqui
- Para assinar uma assinatura do Bicycle Parking, você deve estar conectado à conta Île-de-France Mobilités Connect do portador do pacote.
A assinatura não pode ser feita a partir da conta de outra pessoa (nem mesmo do pagador do pacote).
Exemplo: Se um passe Imagine'R for assinado a partir da conta de um dos pais, o portador da criança do passe Imagine'R deve criar ou se conectar à sua própria conta Île-de-France Mobilités Connect para assinar a assinatura do Bicycle Parking.