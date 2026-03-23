Alguns modelos antigos de passes Navigo podem não ser compatíveis com leitores de estacionamento para bicicletas. Se seu passe não for reconhecido, você pode:

trocar seu passe Navigo para obter um suporte compatível mais recente;

usar outro meio, como um passe Navigo Easy;

Use seu celular como suporte se seu equipamento for compatível.

Para substituir seu passe Navigo, você pode realizar o procedimento a partir da sua conta Île-de-France Mobilités ou em um ponto de venda aprovado.