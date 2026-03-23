Meu passe Navigo não é reconhecido pelo leitor do Estacionamento de Bicicletas, o que devo fazer?

Atualizado em 23 março 2026

Alguns modelos antigos de passes Navigo podem não ser compatíveis com leitores de estacionamento para bicicletas. Se seu passe não for reconhecido, você pode:

  • trocar seu passe Navigo para obter um suporte compatível mais recente;
  • usar outro meio, como um passe Navigo Easy;
  • Use seu celular como suporte se seu equipamento for compatível.

Para substituir seu passe Navigo, você pode realizar o procedimento a partir da sua conta Île-de-France Mobilités ou em um ponto de venda aprovado.