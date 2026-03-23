Não consigo acessar um parque de bicicletas Île-de-France Mobilités com meu passe Navigo
Se você encontrar dificuldade para acessar os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités, por favor, verifique primeiro que:
- Sua assinatura do Estacionamento de Bicicletas Île-de-France Mobilités ainda é válida quando você se conecta ao seu espaço Île-de-France Mobilités Connect. Sua assinatura pode ter expirado ou, se você se beneficiar de viagens gratuitas, pode ter sido suspensa se o passe Navigo que permite viajar gratuitamente não for mais válido;
- seu passe Navigo usado ao assinar o Estacionamento para Bicicletas é sempre o mesmo e não foi perdido/roubado.
Se o problema persistir, entre em contato com o Atendimento ao Cliente do seu Estacionamento de Bicicletas escrevendo pelo formulário de contato ou ligando para o número indicado no seu espaço Île-de-France Mobilités Connect.