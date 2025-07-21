Se você tiver dificuldade para acessar os estacionamentos de bicicletas da Île-de-France Mobilités, pode entrar em contato com o suporte pelo portal da Île-de-France Mobilités ou com o atendimento ao cliente disponível durante o horário de funcionamento.

Você pode encontrar o contato do Serviço Pós-Venda do seu Estacionamento de Bicicletas nos detalhes da sua assinatura (botão "Contato com o Serviço Pós-Venda do Estacionamento de Bicicletas").