As vagas de estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités podem ser dois tipos de vagas próximas a estações na Île-de-France:

Estacionamento de bicicletas de acesso automático (gratuito) protegido por um telhado, com sistema de encaixe de bicicleta de 3 pontos (aros ou suportes), permitindo estacionamento seguro da bicicleta;

Estacionamento fechado e seguro para bicicletas, acessível por assinatura

Todos os armários e alguns dos aros protegidos também beneficiam de proteção por vídeo. Alguns armários também oferecem tomadas de carregamento para bicicletas com assistência elétrica, armários e/ou outros pequenos serviços, como bombas de inflação, mini kits de ferramentas e um suporte de reparo.

Para mais informações, visite https://idf-mobilites.fr/parking-velos