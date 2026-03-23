Para assinaturas anuais e mensais, é necessário um Navigo Pass para assinar e acessar o Estacionamento de Bicicletas:

passe Navigo personalizado*

Passagem Navigo Découverte

Passe Navigo Easy: note que nem todas as vagas de estacionamento para bicicletas ainda aceitam o passe Navigo Easy de papelão

Passe Navigo desmaterializado no smartphone: note que nem todas as Instalações de Estacionamento para Bicicletas ainda aceitam esse tipo de passe Navigo

Para descobrir qual meio você tem, vá para esta pergunta: Como eu sei qual meio eu tenho? | Île-de-France Mobilités

Se você não tiver um passe Navigo, pode obter um passe Navigo Easy ou Discovery em um guichê Navigo (veja o mapa).

Para assinaturas diurnas ou semanais, você pode assinar e acessar o estacionamento para bicicletas por meio de um passe Navigo (dos mesmos tipos das assinaturas anuais e mensais) ou por código de acesso (um recurso acessível apenas em certas Instalações de Estacionamento para Bicicletas), permitindo assim que usuários ocasionais acessem os estacionamentos para bicicletas, mesmo sem o passe Navigo.