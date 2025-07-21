Registrar uma denúncia na polícia

Entre em contato com a delegacia mais próxima e registre uma queixa pelo roubo da sua bicicleta. Registrar uma reclamação é um passo essencial não só para iniciar uma investigação, mas também para quaisquer etapas subsequentes com sua seguradora.

Você pode realizar esse procedimento online: Início - Reclamação online

Se sua bicicleta estiver marcada (Bicycode, Paravol, Recobike, etc.), você também pode entrar em contato com o operador de marcação para declará-la roubada. Se você não souber quem é o operador de marcação, basta inserir o número de identificação no site da APIC, que informará qual operador está em questão.

Informe sua reivindicação para sua seguradora

Se você tem seguro de bicicleta (específico ou via seguro residencial caso o roubo tenha ocorrido em sua casa), entre em contato com sua seguradora o quanto antes.