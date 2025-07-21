Minha bicicleta foi roubada de um Parking Vélo Île-de-France Mobilités, o que devo fazer?
- Registrar uma denúncia na polícia
- Entre em contato com a delegacia mais próxima e registre uma queixa pelo roubo da sua bicicleta. Registrar uma reclamação é um passo essencial não só para iniciar uma investigação, mas também para quaisquer etapas subsequentes com sua seguradora.
- Você pode realizar esse procedimento online: Início - Reclamação online
- Se sua bicicleta estiver marcada (Bicycode, Paravol, Recobike, etc.), você também pode entrar em contato com o operador de marcação para declará-la roubada. Se você não souber quem é o operador de marcação, basta inserir o número de identificação no site da APIC, que informará qual operador está em questão.
- Informe sua reivindicação para sua seguradora
Se você tem seguro de bicicleta (específico ou via seguro residencial caso o roubo tenha ocorrido em sua casa), entre em contato com sua seguradora o quanto antes.