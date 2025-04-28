Como regularizar uma dívida anual da Navigo?
Você foi informado de que é responsável pelo seu passe anual Navigo. Para evitar o cancelamento do seu pacote, você tem várias opções para regularizar sua situação:
- online, pagando com cartão de crédito, do seu espaço pessoal clicando em "Regularizar minha situação".
- por telefone, pagando com cartão de crédito no 09 69 39 22 22 (ligação sem sobretaxa de segunda a sexta-feira das 8h às 20h ou sábado das 9h às 20h)
- na agência de vendas das operadoras ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF, em dinheiro ou cartão de crédito, ou em certos balcões da RATP (somente por cartão de crédito)
- pelo correio, enviando um cheque emitido para a Agência Navigo Anual, para o seguinte endereço:
AGÊNCIA ANUAL NAVIGO
TSA 16606
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Não hesite em acessar sua área pessoal para conferir os dados bancários associados ao seu pacote. Você também pode encontrar mais informações sobre débitos diretos aqui.