Como regularizar uma dívida anual da Navigo?

Atualizado em 28 abril 2025

Você foi informado de que é responsável pelo seu passe anual Navigo. Para evitar o cancelamento do seu pacote, você tem várias opções para regularizar sua situação:

Não hesite em acessar sua área pessoal para conferir os dados bancários associados ao seu pacote. Você também pode encontrar mais informações sobre débitos diretos aqui.