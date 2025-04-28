Você foi informado de que é responsável pelo seu passe anual Navigo. Para evitar o cancelamento do seu pacote, você tem várias opções para regularizar sua situação:

online, pagando com cartão de crédito, do seu espaço pessoal clicando em "Regularizar minha situação".

por telefone, pagando com cartão de crédito no 09 69 39 22 22 (ligação sem sobretaxa de segunda a sexta-feira das 8h às 20h ou sábado das 9h às 20h)

na agência de vendas das operadoras ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF, em dinheiro ou cartão de crédito, ou em certos balcões da RATP (somente por cartão de crédito)

pelo correio, enviando um cheque emitido para a Agência Navigo Anual, para o seguinte endereço:



AGÊNCIA ANUAL NAVIGO

TSA 16606

95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Não hesite em acessar sua área pessoal para conferir os dados bancários associados ao seu pacote. Você também pode encontrar mais informações sobre débitos diretos aqui.