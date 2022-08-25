Quando você faz sua assinatura online, é anunciado um período de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) para o recebimento do seu passe anual Navigo.

Se você comprar ingressos durante esse período, eles não serão reembolsados. Se, após esse período de 10 dias após o recebimento do seu arquivo válido, você não tiver recebido seu passe anual Navigo e precisar comprar bilhetes de transporte, poderá ser reembolsado de acordo com os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do passe anual Navigo em vigor.