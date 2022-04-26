Se seu passe anual Navigo for perdido ou roubado, você tem a opção de:



− ir a uma agência de vendas de transportadoras, certos contadores RATP ou balcões de serviços Navigo SNCF para substituir seu passe anual Navigo gratuitamente e imediatamente,

− faça login no seu espaço pessoal, sob o título "Eu gerencio meu cartão Navigo", para declarar uma perda/roubo. Seu passe anual Navigo será desativado imediatamente. O passe será, de acordo com sua escolha, enviado pelo correio em até 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) ou disponibilizado em uma agência de vendas de transportadoras, em alguns balcões da RATP ou no Bilhete de Serviços da Navigo SNCF mediante apresentação de comprovante de identidade. Seu passe anual Navigo será substituído imediatamente e gratuitamente.



O passe anual Navigo é substituído gratuitamente até no máximo duas vezes por ano em caso de perda ou roubo.