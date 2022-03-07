Você fez seu passe anual Navigo online ou pelo correio e não recebeu seu passe dentro do período de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) anunciado.



Você pode então obtê-lo gratuitamente e imediatamente, declarando a não recepção do seu passe anual Navigo na agência de vendas da seguradora, em certos balcões RATP ou nos balcões de serviços Navigo SNCF, mediante apresentação de comprovante de identidade.



Você também tem a opção de fazer uma declaração de não recebimento de um passe online pelo seu Espaço Pessoal clicando em "Declarar o não recebimento do meu passe Navigo" ou por correio, e-mail ou telefone para a Agência Anual Navigo. Um novo passe anual Navigo será enviado pelo correio em até 10 dias (excluindo fins de semana e feriados).



Anuário da Agência Navigo

TSA 16606

95905 Cergy Pontoise Cedex 9



Telefone: 09 69 39 22 22

(atendimento sem cobrança de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ou sábado das 9h às 20h)



E-mail: [email protected]



Atenção :

as datas de validade do seu contrato permanecerão inalteradas e corresponderão ao seu contrato inicial, independentemente da data de recebimento do seu passe anual Navigo.