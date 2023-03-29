Se você perceber que seu passe anual Navigo está com defeito, pode participar dos seguintes eventos:

na agência de vendas das operadoras, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços da Navigo SNCF para que seu passe anual Navigo seja verificado. Em caso de falha comprovada, um novo passe anual Navigo será concedido imediatamente, mediante apresentação de documento de identidade e em troca do passe anual defeituoso do Navigo.

em um guichê da RATP ou SNCF: em caso de falha comprovada, um cupom de pane acompanhado de um passe temporário personalizado será entregue a você em troca do passe anual defeituoso da Navigo. Você então terá que ir à agência de vendas das operadoras, a certos contadores da RATP ou ao Balcão de Serviços Navigo SNCF, onde seu novo passe será entregue gratuitamente em troca do cupom de quebra e do passe provisório previamente recebido.

Nos guichês da RATP, você também pode pedir seu novo passe anual Navigo e obtê-lo em até 3 dias na bilheteria da RATP de sua escolha.

Por correio, se o passe anual Navigo não contiver nenhum passe além do passe anual Navigo. Para isso, você deve retirar um comprovante de deterioração no contador de um carteiro. Um cupom de quebra acompanhado de um passe temporário personalizado será entregue a você em troca do Navigo Annual defeituoso. Você deve preencher e enviar o formulário em até 48 horas para:

Anuário da Agência Navigo

95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Após o recebimento do formulário pela Agência Navigo Annuelle, um novo passe será enviado para você em até 10 dias (excluindo fins de semana e feriados). A menos que haja uma falha atribuída à Agência Navigo Anual, nenhum bilhete de transporte pode ser reembolsado além desse período.



SABER

Se você não puder viajar, um terceiro pode vir com seu passe anual Navigo, sua procuração, sua carteira de identidade e a deles.