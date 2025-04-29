Um passe Navigo tem uma vida útil de 10 anos.

Você recebeu as informações em seu espaço pessoal online, em uma máquina de venda automática RATP ou SNCF, de que seu passe anual Navigo expirou ou está prestes a expirar.

Um novo passe anual Navigo é enviado pelo correio alguns dias antes do término da validade do seu passe. Lembre-se de verificar seu endereço postal no seu espaço pessoal.



Se você não recebeu seu novo passe e o atual expirou, pode ir a uma agência de vendas de transportadoras, a certos balcões da RATP ou ao Balcão de Serviços da Navigo SNCF, onde receberá um novo passe gratuitamente.