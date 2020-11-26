FAQ: Passe de Descoberta NavigoÀ propos du passe Navigo DécouverteO que é o passe Navigo Discovery?Posso emprestar meu passe Navigo Déuve?Quais são as condições para obter um passe Navigo Déuve?Titres et chargementQuais bilhetes de transporte posso carregar no meu passe Navigo Déuve?Como posso carregar os ingressos no meu passe Navigo Déuger?Como posso verificar meus ingressos no meu passe Navigo Déuve?Problèmes, perte et remplacementMeu passe Navigo Découverte está danificado, ele pode ser substituído?Perdi/tive meu passe Navigo Découverte roubado, quais passos devo tomar?O que devo fazer se meu passe Navigo Découverte não funcionar mais?Voyager sans son passeEsqueci meu passe Navigo Déuve, como eu viajo?