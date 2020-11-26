FAQ: Imagine Pass RÀ propos du passe Navigo imagine RO que é o Navigo Imagine R-Pass?Posso emprestar meu passe Navigo Imagine R?Conditions et obtentionQuais são as condições para obter um passe Navigo imagine R?Onde posso conseguir um passe Navigo Imagine R? A que preço?O que devo fazer se não recebi meu passe Navigo imagine R ou minha carta de renovação? Vou receber reembolso se comprar ingressos?Titres et chargementQuais bilhetes de transporte posso carregar no meu passe Navigo Imagine R?Como faço para carregar os tickets no meu Navigo Imagine R Pass?Como faço para verificar meus ingressos no meu Navigo Imagine R?Problèmes, perte et remplacementComo faço para reportar a perda ou roubo do meu passe Imagino R e conseguir um novo?Meu Navigo imagine que o passe R esteja danificado ou não funcione mais, ele pode ser substituído?Voyager sans son passeEsqueci meu passe Navigo Imagine R, como eu viajo?