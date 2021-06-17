Você deve assinar um pacote Imagine R durante o ano letivo. Independentemente de quando você assinar, o valor do pacote deve ser pago integralmente.

O valor do pacote Imagine R Junior é de 24 euros, incluindo 8 euros para taxas administrativas.

O valor do pacote Imagine R School and Student é de 350 euros, incluindo 8 euros para taxas administrativas e antes da dedução de quaisquer subsídios departamentais e/ou sociais.

Os pacotes Imagine R School e Imagine R Junior começam em setembro (ou outubro para renovação) e vão até o final de setembro do ano seguinte. Você tem a opção de assinar até 30 de abril do ano letivo atual, mas independentemente da data da assinatura, terá que pagar pelo ano inteiro. Por exemplo, para um pedido de assinatura em janeiro, as taxas de inscrição e os meses de outubro a janeiro terão que ser pagos, de uma só vez, por débito direto na primeira parcela.

O pacote Imagine R Etudiant é válido por um período de 12 meses. Pode começar, à escolha do estudante, no primeiro dia de cada mês, de setembro a janeiro. Assinaturas para um ano atual são possíveis até o final de abril. Para estudantes que desejam assinar entre janeiro e o final de abril, o pacote será válido até o final de dezembro do mesmo ano. No entanto, você terá que pagar o valor por um ano inteiro(1). Por exemplo, para um pedido de assinatura em março, as taxas de inscrição e os meses de janeiro a março terão que ser pagos, de uma só vez, por débito direto na primeira parcela.

(1) Para mais informações, (link para o artigo Qual é o pacote Imagine R? Quais são as taxas?)