O passe Navigo é emitido gratuitamente para pessoas que vivem ou trabalham na Île-de-France.

Na ramificação

Vá a uma agência de vendas de transportadoras ou a alguns contadores da RATP. Veja o mapa dos pontos de venda Traga comprovante de identidade e comprovante de endereço. Sua foto será tirada no local e você receberá seu passe imediatamente.

Online

Faça o pedido no seu espaço online do My Navigo . Preencha o formulário e envie uma foto recente. Você receberá seu passe em até 3 semanas em casa ou em 3 dias úteis se desejar retirá-lo em agências/balcões da RATP ou nos balcões de serviço Navigo SNCF.

Por correspondência

Obtenha o formulário de inscrição, disponível nos escritórios de vendas das seguradoras, em alguns balcões da RATP ou no Serviço Navigo SNCF. Envie junto com uma foto de passaporte para a Agência Navigo. Você receberá seu passe em no máximo 21 dias.

Nota: se você trabalha em Île-de-France, mas não mora lá, só pode obter o passe Navigo pelo correio. Envie o formulário de inscrição, uma foto de passaporte e um certificado do seu empregador ou organização de estágio (com o número SIRET do estabelecimento localizado em Île-de-France).