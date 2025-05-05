Onde posso conseguir um passe Navigo? A que preço?
O passe Navigo é emitido gratuitamente para pessoas que vivem ou trabalham na Île-de-France.
Na ramificação
- Vá a uma agência de vendas de transportadoras ou a alguns contadores da RATP. Veja o mapa dos pontos de venda
- Traga comprovante de identidade e comprovante de endereço.
- Sua foto será tirada no local e você receberá seu passe imediatamente.
Online
- Faça o pedido no seu espaço online do My Navigo .
- Preencha o formulário e envie uma foto recente.
- Você receberá seu passe em até 3 semanas em casa ou em 3 dias úteis se desejar retirá-lo em agências/balcões da RATP ou nos balcões de serviço Navigo SNCF.
Por correspondência
- Obtenha o formulário de inscrição, disponível nos escritórios de vendas das seguradoras, em alguns balcões da RATP ou no Serviço Navigo SNCF.
- Envie junto com uma foto de passaporte para a Agência Navigo.
- Você receberá seu passe em no máximo 21 dias.
Nota: se você trabalha em Île-de-France, mas não mora lá, só pode obter o passe Navigo pelo correio. Envie o formulário de inscrição, uma foto de passaporte e um certificado do seu empregador ou organização de estágio (com o número SIRET do estabelecimento localizado em Île-de-France).