Em caso de perda ou roubo do passe Navigo, ele é substituído a pedido do titular contra o pagamento de um valor único de 15 euros incluindo impostos.

A declaração de perda ou roubo e a substituição do passe Navigo são feitas na agência de vendas das transportadoras, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF: