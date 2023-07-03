Perdi/tive meu passe Navigo roubado, quais passos devo seguir?
Em caso de perda ou roubo do passe Navigo, ele é substituído a pedido do titular contra o pagamento de um valor único de 15 euros incluindo impostos.
A declaração de perda ou roubo e a substituição do passe Navigo são feitas na agência de vendas das transportadoras, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF:
- pelo titular do passe Navigo na apresentação de um documento de identidade;
- por um terceiro em nome do titular do passe Navigo, mediante apresentação dos documentos de identidade do terceiro e do titular do passe Navigo, além de uma procuração assinada por este.