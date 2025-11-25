Você pediu um passe Navigo online ou pelo correio e não o recebeu dentro do período de 21 dias

Para obter, gratuitamente, um novo passe Navigo o quanto antes, você tem a opção de declarar, a partir de 21 dias após o recebimento do seu arquivo completo pela Agência, a não recepção do seu passe Navigo em uma agência de vendas da RATP, SNCF, Optile ou em um balcão RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF.

Você também tem a opção de fazer uma declaração de não recebimento do passe online pelo seu Espaço Pessoal clicando em "Declarar a não recebida do meu cartão" ou por correio, e-mail ou telefone para a Agência Navigo. Um novo passe será enviado pelo correio em até 10 dias (excluindo fins de semana e feriados).

AGÊNCIA NAVIGO

TSA 84452 - 77213 AVON CEDEX

TSA 84452 - 77213 AVON CEDEX Telefone: 09 69 39 22 22

(atendimento sem cobrança de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ou sábado das 9h às 20h)