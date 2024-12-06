Um passe Navigo tem uma vida útil de 10 anos.

Notificação de validade

Você recebeu as informações em seu espaço pessoal online, em uma máquina de venda automática RATP ou SNCF, de que seu passe Navigo expirou ou está prestes a expirar.

Recebendo seu novo passe

Um novo passe Navigo será enviado pelo correio alguns dias antes do término da validade do seu passe atual.

Lembre-se de verificar seu endereço postal no My Space > My Navigo para garantir que seu novo cartão será enviado para o endereço correto.

Se você não receber seu passe

Se você ainda não recebeu seu novo passe e o atual expirou, pode ir para:

Um novo passe será então concedido gratuitamente.