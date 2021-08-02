Se a instalação falhar, certifique-se de ter:

Boa conexão de rede (3G/4G) e acesso à internet (3G/4G ou WIFI),

Um telefonia e/ou operador de telecomunicações compatível.

Em caso de dúvida, você pode retomar o processo de instalação na seção Contato-Nos ou Atendimento ao Cliente/Sobre a compra [...]/Estou tendo problemas com a instalação depois de me autenticar no Navigo Connect. O aplicativo verifica seus equipamentos e guia passo a passo. Se o problema persistir, uma mensagem de erro indicará o problema que você está enfrentando: um chip SIM não NFC ou um telefone que não é compatível com o serviço. Se você não conseguiu instalar o serviço de compra e carregamento de ingressos no seu celular, provavelmente pode usar seu aparelho como uma máquina automática para consultar e recarregar seu passe Navigo.