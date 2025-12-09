Como posso personalizar minha busca evitando uma parada ou uma fila?

Atualizado em 09 dezembro 2025

No aplicativo Île-de-France Mobilités 

  • Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
  • Insira a chegada na barra de busca.
  • Mude o local de partida, chegada, data ou horário, se necessário.
  • Toque em Buscar para iniciar a busca.
  • Selecione a função "Evitar uma linha" ou "Evitar uma parada" disponível acima dos resultados da rota.

No site da Île-de-France Mobilités 