Como posso personalizar minha busca evitando uma parada ou uma fila?
No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
- Insira a chegada na barra de busca.
- Mude o local de partida, chegada, data ou horário, se necessário.
- Toque em Buscar para iniciar a busca.
- Selecione a função "Evitar uma linha" ou "Evitar uma parada" disponível acima dos resultados da rota.
No site da Île-de-France Mobilités
- Acesse o site da Île-de-France Mobilités.
- No menu "Movimentar-se", vá para a seção Rotas.
- Procure direções selecionando sua partida e chegada.
- Selecione a função "Evitar Linha" ou "Evitar Parada" disponível acima dos resultados da rota.