Como faço para buscar meu itinerário?

Atualizado em 09 dezembro 2025

No aplicativo Île-de-France Mobilités 

  • Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
  • Digite o local de chegada na barra de busca.
  • Selecione o local entre as opções fornecidas.
  • Veja os resultados das rotas exibidas.
  • Se necessário, altere o local de início ou chegada, assim como a data ou hora, diretamente da página de resultados.

No site da Île-de-France Mobilités 

  • Acesse o site da Île-de-France Mobilités. 
  • Da página inicial ou da seção Instruções do menu "Mover-se".
  • Insira seu local de partida e chegada na barra de busca.
  • Mude a data ou o horário da viagem, se necessário.
  • Toque em Buscar para iniciar a busca.