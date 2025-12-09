Como faço para buscar meu itinerário?
No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
- Digite o local de chegada na barra de busca.
- Selecione o local entre as opções fornecidas.
- Veja os resultados das rotas exibidas.
- Se necessário, altere o local de início ou chegada, assim como a data ou hora, diretamente da página de resultados.
No site da Île-de-France Mobilités
- Acesse o site da Île-de-France Mobilités.
- Da página inicial ou da seção Instruções do menu "Mover-se".
- Insira seu local de partida e chegada na barra de busca.
- Mude a data ou o horário da viagem, se necessário.
- Toque em Buscar para iniciar a busca.