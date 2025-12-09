Como as rotas propostas são calculadas?
- As viagens de transporte público são calculadas usando horários e informações de trânsito fornecidas pelos operadores de transporte, levando em conta suas preferências de viagem (dia e horário de viagem, modos, acessibilidade, escolha de linha, velocidade de caminhada, etc.).
- As rotas para caminhada são baseadas em dados do Open Street Map.
- As viagens de bicicleta são calculadas pelo serviço parceiro Géovélo.
- As viagens de carona são calculadas com base na disponibilidade da oferta.
- Viagens de carro só são oferecidas quando o início e o fim da busca estão localizados nos seguintes departamentos: Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) e Val d'Oise (95). As viagens de carro incluem congestionamento de trânsito em tempo real.